Москва, 2 декабря, 2016, 13:58 — ИА Регнум. На цену на нефть влияет множество факторов, главный из которых — избыток предложения на рынке. В этих условиях решение ОПЕК может сыграть решающую роль на ценовую динамику, однако укрепление доллара сбрасывать со счетов при этом нельзя. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

Нефтяная скважина

«На цены на нефть влияет множество факторов. Прежде всего, состояние самого рынка — избыток предложения, и, конечно, здесь решения ОПЕК сыграют на то, что инвесторы будут понимать, что в долгосрочном плане дисбаланс рынка будет уходить», — сказала Набиуллина.

На цены на нефть также повлияет и решение ФРС, признала она. «Поэтому это такой баланс отношений, баланс разных влияний», — отметила она. Однако Набиуллина подчеркнула, что решения американского центрального банка оказывают «очень ограниченное влияние» на экономику России.

Тем не менее в данном вопросе главное — «не базировать решения на слишком оптимистических ожиданиях», указала она. «Лучше быть готовым к не очень хорошему развитию ситуацию, чем ожидать очень высокого роста цен на нефть и принимать соответствующие решения», — сказала в заключение глава ЦБ.