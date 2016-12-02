Киев, 2 декабря, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против российского актера Ивана Охлобыстина по статье «создание террористической группы или террористической организации». Об этом пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

Цитата из т/с «Интерны». реж Максим Пежемский. 2010. Россия Иван Охлобыстин

«Главным следственным управлением СБУ открыто уголовное производство по факту совершения Охлобыстиным преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины», — говорится в сообщении.

Гитлянская отметила, что данное решение власти Украины приняли после «публичной поддержки Охлобыстиным идей русского мира», радостного приветствия русской весны на Украине, а также высказываний в поддержку деятельности Донецкой народной республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября глава ДНР Александр Захарченко вручил паспорт гражданина ДНР российскому актеру Ивану Охлобыстину. В 2014 г. министерство культуры Украины внесло Охлобыстина в «черный список» деятелей культуры.

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