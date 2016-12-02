Ставрополь, 2 декабря, 2016, 13:44 — ИА Регнум.



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В городе Михайловске Ставропольского края из-за аварии остались без света два социально значимых объекта. Устранения поломки ожидают также жители ряда домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Авария произошла 2 декабря 2016 года в 09:55. Поломка произошла из-за того, что из строя вышла трансформаторная подстанция № 6.

На месте работает бригада «Ставрополькомунэлектро».

Напомним, в последнее время в Ставропольском крае аварии в электросетях стали частым явлением. В Михайловске жители оставались без света 21 ноября из-за непогоды.

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Тогда ураганом рвало линии электропередач. Люди оставались без электричества более четырех часов. Тогда же ураган обесточил еще ряд населенных пунктов нескольких районов края.

Сегодня также в крае складываются непростые погодные условия. В региональном управлении МЧС предупредили ИА REGNUM об ухудшении погодных условий. В крае местами сильный снег, метель, порывы западного ветра 15−20 м/с, на дорогах гололедица, снежный накат.

Отметим, что иные причины частых отключений электроэнергии в краевой столице. Износ сетей ведет к регулярным отключениям. С 18 октября аварийных отключений электроэнергии было не меньше шести. Глава Ставрополя потребовал от энергетиков график восстановления и замены неисправных и аварийных объектов, а также усовершенствование системы оповещения об авариях в энергосетях.