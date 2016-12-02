Москва, 2 декабря, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Кибератаки являются системной угрозой для российской финансовой системы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 декабря заявил глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров («Единая Россия») на пленарном заседании Госдумы.

Colin Хакер

«Кибератаки на банки — это системная угроза», — заявил Макаров.

В течение первых трех недель ноября произошла кибератака на российскую банковскую систему, которой в принципе в истории страны ещё не было, указал депутат. «Более 40 млн человек получили извещение, из них 10% людей получали извещения через родителей школьников, через воспитанников детских садов, через их родителей — и всё это была недостоверная информация о том, что их вкладам банков что-то угрожает», — констатировал Макаров.

«Помните, когда вице-президент США сказал, что нам ответят соответствующими кибератаками? Может быть, это уже реализация того, что происходит? И вот в этой ситуации, мне кажется, когда мы говорим о денежно-кредитной политике, мы должны с вами понимать, что мы должны с вами делать», — подчеркнул он.

«Это важнейшая тема, и комитет по бюджету будет обращаться и к Центральному банку — а это компетенция не только Центрального банка — чтобы мы увидели весь необходимый перечень мер, чтобы защитить нашу банковскую систему», — добавил парламентарий.

Напомним, в середине октября вице-президент США Джозеф Байден подтвердил возможность кибератаки американских спецслужб на Россию. По его словам, это связано с действиями Кремля, который якобы с помощью хакеров пытался повлиять на ход предвыборной кампании США.

ФСБ сообщила, что иностранные спецслужбы готовили кибератаки, главной целью которых была дестабилизация российской финансовой системы.