Ростов-на-Дону, 2 декабря, 2016, 13:31 — ИА Регнум. В Ростовской области на трассе М-23 «Ростов — Таганрог» произошло несколько дорожных аварий. Утром столкнулись 11 автомобилей. О пострадавших пока ничего неизвестно. Как сообщили ИА REGNUM в донской полиции 2 декабря, на месте работают инспекторы ГИБДД.

Pexels Заснеженная дорога

По некоторым данным, обошлось без жертв. Механические повреждения получили только Daewoo Espero, Skoda Octavia, Suzuki, Volvo и бортовая ГАЗель, два автомобиля ВАЗ-2115, Kia и МАЗ, а также Fiat Ducato, Renault и Chevrolet.

В интернете уже появилось видео с места происшествия. Вероятнее всего, ДТП случились из-за тумана. Движение некоторое время по трассе затруднено.

Напомним, с января по октябрь 2016 года на Дону произошло свыше 4 тыс. аварий, в которых погибли 565 человек. Более 5 тысяч участников ДТП получили травмы.