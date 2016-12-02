Мадрид, 2 декабря, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Обращение президента России к Федеральному собранию корреспонденты СМИ пиренейского королевства разбирают «по косточкам», однако без тревожных комментариев, восклицательных знаков, призванных предупреждать об опасности и язвительных замечаний о «хитром плане Путина».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Владимир Путин протянул руку Дональду Трампу, сказал, что нуждается в друзьях и предложил решать глобальные и региональные проблемы совместными усилиями, — делится своим самым ярким впечатлением от обращения российского президента La Vanguardia. — Хозяин Кремля готов принять те изменения, которые произошли в последние месяцы на международной арене, и воспользоваться предоставленным России шансом выйти из изоляции и вернуться к нормальному общению с западными странами. Российский лидер подчеркнул перед депутатами и сенаторами, что Россия желает принимать участие в решении международных проблем и предложил вновь избранному президенту США Дональду Трампу сотрудничество в борьбе с международным терроризмом».

«Отмена санкций, безусловно, поможет российской экономике в настоящее время в условиях кризиса. Именно поэтому Путин посвятил большую часть своей речи экономическим проблемам страны, — подчеркивает газета. — Однако он не стал преувеличивать степени влияния наложенных на его страну санкций на возникший и все еще существующий в России экономический кризис. По мнению руководителя РФ, основной причиной замедления экономического роста государства стали внутренние проблемы».

«Путин готов сотрудничать с Трампом в борьбе против терроризма, — делает главный вывод из обращения российского лидера АВС. — В своем ежегодном послании нации президент России сказал, что «мы надеемся объединить усилия с США в борьбе против угрозы, которая существует реально, а не кем-то придумана».

Издание радует то, что «Путин заявил о незаинтересованности Кремля в подогревании антагонизма или поисках врагов. Он хочет нормализовать отношения с США на условиях паритета. Глава РФ подчеркнул, что у России и США есть общая ответственность за обеспечение безопасности, международной стабильности и укрепления режима нераспространения (ядерного оружия).

Он убежден, что сотрудничество между Россией и Америкой в решении глобальных и региональных проблем — это в интересах всех. И, по его мнению, действия российских солдат в Сирии направлены на выполнение этой же задачи».

Несколько взволнованное цитирование испанским СМИ российского лидера завершается тирадой: «Путин сказал, что любая попытка нарушить стратегический паритет крайне опасна и может привести к глобальной катастрофе», за которой слышится явный вздох облегчения автора публикации, который на волне полученных положительных эмоций вспоминает тут же, что «Путин готов вступить в диалог с ЕС для создания Евразийской ассоциации, а также подчеркнул заинтересованность России в сотрудничестве с азиатскими государствами и в первую очередь с Китаем и Индией, отрицая, что это желание продиктовано охлаждением отношений с США и Евросоюзом».

«Путин не только готов сотрудничать с Америкой, но и предлагает это вновь избранному президенту США Дональду Трампу, — информирует читателей El Mundo. — В своем ежегодном обращении президент России заявил, что его страна готова принимать участие в решении международных проблем в любой точке мира, но не потерпит, чтобы на нее давили. Он выразил обеспокоенность активностью НАТО в Европе и сказал, что нарушение ядерного паритета может вызвать глобальные проблемы».

В этих строках газеты, которая всегда отличалась умением найти повод покритиковать Россию, обращает на себя внимание фраза «его страна готова принимать участие в решении международных проблем в любой точке мира, но не потерпит, чтобы на нее давили», оставленная без комментариев. Раньше за желание появиться «в любой точке мира» Россию стремились поставить к позорному столбу, осыпая ругательствами, среди которых «агрессор» было самым мягким. Теперь же это оставлено без реплик. Думается, что все-таки не по недосмотру.