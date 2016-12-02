Москва, 2 декабря, 2016, 13:21 — ИА Регнум. По прогнозу ЦБ, темпы роста экономики в 2017—2019 годах останутся невысокими как при низких, так и при высоких ценах на нефть. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления по основам ДКП в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

«ЦБ консервативен в своих прогнозных оценках. Такую позицию мы занимаем сознательно, понимая, что в условиях внешней неопределенности ошибки в политике, вызванные излишним оптимизмом, могут быть очень опасными, поэтому и денежно-кредитная политика остается умеренно жесткой», — сказала она.

ЦБ исходит из того, что резких изменений в структуре экономики пока не произойдет, темпы роста будут в положительной области, но останутся невысокими, отметила глава ЦБ.

«Мы рассматриваем несколько прогнозных сценариев, базовый сценарий — при цене на нефть 40 долларов за баррель — темпы роста будут постепенно повышаться — 1% роста в 2017 году, цели по инфляции в 4% мы рассчитываем к 2017 году достичь», — рассказала она.

Отток капитала при реализации базового сценария останется на относительно низком уровне — менее 20 млрд долларов, в 2016 году этот показатель ожидается в 5 млрд долларов, сказала глава Банка России.

«Рисковый сценарий просчитываем на уровне цены на нефть в 25 долларов на баррель, в этом случае снижение ВВП продолжится в 2017 и 2018 годах, но будет небольшим, снижение инфляции до 4% станет возможным только к 2018 году», — пояснила она. «Вероятность этого сценария считаем низкой», — добавила Набиуллина.

Другой сценарий представляет собой рост цен на нефть до 55 долларов за баррель, тогда восстановление экономики начнется раньше, но «величина роста не будет большой, учитывая структурные ограничения российской экономики», указала она. «Даже при росте цен на нефть в 2019 году темпы роста экономики стабилизируются на уровне 1,5−2%», — констатировала глава ЦБ.

«Рост цены на нефть не вылечит внутренние проблемы нашей экономики. Мы не называем этот сценарий оптимистическим — если ничего не менять и строить жизнь на экспорте углеводородов, на том, что растут зарплаты при отсутствии роста производительности труда, то этот сценарий может обернуться и застоем и отставанием от развитых стран», — заключила она.