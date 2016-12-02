Чебоксары, 2 декабря, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Численность рабочей силы (экономически активного населения в возрасте от 15 до 72 лет) в Чувашии продолжает уменьшаться. За сентябрь-ноябрь численность составила 634,8 тыс. человек, что на 2,73% (или на 17,8 тыс. человек) меньше по сравнению с июнем-августом. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Ноябрь, 2016 г. Борьба с гололедицей в Чебоксарах

К уровню апреля-июня 2016 года численность рабочей силы сократилась на 4,1% (или на 26,9 тыс. человек). По сравнению с IV кварталом 2015 года, когда численность экономически активного населения составляла 660,8 тыс. человек, снижение составило почти 4% (или на 26 тыс. человек).

В сентябре-ноябре в численности рабочей силы 606,3 тыс. человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 28,6 тыс. человек — как безработные с применением критериев МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).

Уровень безработицы, исчисленный как отношение численности безработных к численности рабочей силы, в среднем за сентябрь-ноябрь 2016 года составил 4,5% (в июне-августе 2016 года — 5%, апрель-июнь 2016 года — 5,3%, IV квартал 2015 года — 5,2%).