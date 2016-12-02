Москва, 2 декабря, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Лёгких рецептов для восстановления высоких темпов роста российской экономики нет, однако с потолком роста в 1,5−2% мириться нельзя. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время пленарного заседания в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Лёгких рецептов для восстановления способности российской экономики расти быстрыми темпами нет. Но это не означает, что нам надо мириться с потолком роста 1,5−2%. Мы можем и должны расти быстрее», — заявила Набиуллина.

По ее словам, для роста российской экономики необходимо создавать предсказуемую среду для бизнеса, снижать неопределенность на рынках и реализовывать комплекс структурных мер. «Центральный банк вносит вклад в предсказуемость среды посредством поддержания ценовой стабильности, финансовой стабильности и стабильности в банковском секторе», — подчеркнула глава ЦБ.

Наконец, для эффективной трансформации сбережений в инвестиции нужен развитый здоровый банковский сектор и финансовый рынок, напомнила председатель Банка России. «На это направлены меры Банка России как мегарегулятора, в том числе по оздоровлению финансовой системы», — сказала Набиуллина.

«Мы прекрасно понимаем, что инфляцию нужно снижать не только за счет монетарных факторов. Поэтому нам нужен и сбалансированный бюджет, и уровень индексации тарифов (естественных монополий) ниже инфляции», — уточнила она.