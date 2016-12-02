Москва, 2 декабря, 2016, 12:55 — ИА Регнум. У банков есть достаточный запас капитала, чтобы наращивать кредитование экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Банковская система в целом стабильна, рост прибыли банков в этом году — почти четыре раза по сравнению с прошлым, достаточно сложным для банковской системы годом, мы оцениваем это как положительный сигнал, который говорит об улучшении ситуации в банковской сфере», — сказала она.

Депозиты в течение этого года росли медленнее, чем в 2015 году, сказала Набиуллина. «Это естественно после роста депозитов в прошлом году на 25%. Но они растут почти на 4,7% в показателях, очищенных от влияния динамики валютного курса», — отметила глава ЦБ.

Кредитование экономики пока нестабильно, за 10 месяцев оно снизилось на 1,5%. Капитал банков вырос на 1%, констатировала она. «Показатель достаточности капитала находится в комфортной зоне 12,7%. Что это значит? У банков есть запас капитала, чтобы наращивать кредитование — мы оцениваем его в 2 трлн рублей», — подчеркнула глава ЦБ.