Москва, 2 декабря, 2016, 12:50 — ИА Регнум. В связи с увеличением спроса на нефть и падением добычи к 2030 году потребуются новые проекты, обеспечивающие около 40 млн баррелей «черного золота» в сутки. Об этом заявил вице-президент компании «Лукойл» Леонид Федун в рамках презентации прогноза «Основные тенденции развития мирового рынка нефти до 2030 года».

Asrenaft.com Нефть

По его словам, можно говорить о том, что потребление нефти промышленностью за ближайшие 14 лет увеличится вдвое. В связи с ростом спроса к 2030 году потребуется добыча 39 млн баррелей в сутки.

По его словам, в 2030 году мировой спрос на нефть достигнет 108,3 млн баррелей в сутки, тогда как в 2025 году цифра составит 105,3 млн баррелей, а в 2020 году — 100,3 млн баррелей. Что касается уровня добычи в Саудовской Аравии, то он до 2030 года будет находиться на уровне 10−11 млн баррелей в сутки, а основными источниками роста нефтедобычи в рамках ОПЕК будут Иран и Ирак. Эти государства продолжать быть основными источниками, удовлетворяющими спрос.