Москва, 2 декабря, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Brent восторженно рвется вверх, нужно относится к подобной динамике с долей скептицизма, так как, если помнить историю: обещания созданы для того, чтобы их нарушать. И в прошлом ОПЕК не раз заявляла о сокращении, но продолжала наращивать объемы, отметила старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Niagara Нефть

«Кроме того, теперь все внимание на поведение нефтедобытчиков, не входящих в картель. К примеру, Россия порадовала тем, что все-таки подтвердила готовность урезать добычу на 300 тыс. баррелей в день. Но что это означает в реальности? Фактически, это просто сокращение того избыточно увеличенного объема в течение последнего квартала», — пояснила Афанасьева.

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«Как только первая эйфория на рынке сойдет, и инвесторы начнут копаться в деталях, котировки Brent вновь пойдут вниз. Не исключено, что именно отметка 55,00 долл./баррель станет тем самым препятствием, которое развернет черное золото"вспять с первичной целью на отметке 52,60», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 2 декабря в ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются. Январские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже упали на 0,65%, до $50,73 за баррель. На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале снизились на 1,06%, до $53,37 за баррель.