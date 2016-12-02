Москва, 2 декабря, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Законопроект о наделении активным избирательным правом достигших 16-ти лет внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря. Молодые люди смогут избирать президента, депутатов Госдумы, участвовать в региональных выборах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Авторы обратили внимание на то, что мировыми избирательными системами успешно применяется практика наделения шестнадцатилетних граждан политическими правами — подобный опыт опробован в таких зарубежных странах как Куба, Бразилия, Никарагуа, и другими странами.

Одной из целей законопроекта является «деболотизация» и «демайданизация» молодежи: «предоставление реальных механизмов формирования властных институтов, закрывая им тем самым неконструктивный путь протестной «уличной» активности», — отмечают парламентарии.

«Известно, что молодежь является главным объектом манипулирования оранжевыми технологиями: именно на них опираются российские последователи Джина Шарпа. Ее вовлечение в протестную деятельность, главным образом, происходит из-за отсутствия права выбора, когда молодые люди не могут участвовать во «взрослых» политических процессах», — указали депутаты.