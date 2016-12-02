Париж, 2 декабря, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Власти Франции заявили о первом случае обнаружения штамма вируса птичьего гриппа H5N8 с высокой вирулентностью на утиной ферме на юго-западе страны, сообщает 2 декабря Reuters.

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Вирус убил 2 тыс. из 5 тыс. уток на ферме, расположенной в департаменте Тарн. Остальные 3 тыс. уток будут забиты в рамках профилактических мер, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства Франции.

Напомним, на этой неделе во Франции вирус H5N8 был обнаружен у диких уток. Вспышка вируса на французской птицеферме является последней в серии аналогичных вспышек в странах Европейского союза.

Франция является крупнейшим производителем мяса птицы в Европейском союзе. В начале этого года на юго-западе страны была зафиксирована крупная эпидемии птичьего гриппа.