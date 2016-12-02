Москва, 2 декабря, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Депутаты Антон Гетта, Николай Валуев, Алена Аршинова, Сергей Боярский, Александр Сидякин, Оксана Пушкина, Ольга Казакова, Инга Юмашева разместили в своих соцсетях фотографии, на которых они держат лист с эмблемой акции и с надписью #СТОПВИЧСПИД.

Sham Hardy Символ борьбы с ВИЧ-инфекцией

Также принявший участие в акции председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов отметил, что акция объединила не только всех неравнодушных к проблеме, но и крупнейших специалистов в области борьбы со СПИДом.

Морозов сообщил, что комитетом по охране здоровья Госдумы совместно с Минздравом разрабатывается стратегия по развитию борьбы со СПИДом, которая должна быть представлена к началу 2017 года.

Говоря о мерах, которые сегодня предпринимаются для борьбы с заболеванием, он напомнил, что уже выделено 2,3 миллиарда рублей на антиретровирусную терапию и на тестирование на ВИЧ. «Принимая поправки в бюджет, мы специально обращаем внимание на необходимость мониторинга цен на препараты антиретровирусной терапии, чтобы никто не имел возможность завышать цены», — отметил Морозов.

«ВИЧ — это вызов всему обществу. Бороться с ним нужно не только в системе здравоохранения, но и в вопросах этики и морали», — заявил Дмитрий Морозов.

Напомним, что в 2016 году Фонд социально-культурных инициатив совместно с другими общественными организациями выступил с инициативой привлечь внимание общества к проблеме распространения ВИЧ-инфекции на территории нашей страны. Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» — уникальная общественная программа по защите здоровья и профилактике СПИДа. Она проходит с 28 ноября по 4 декабря и приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. В эти дни по всей стране проводятся информационно-просветительские мероприятия. Благодаря акции каждый имеет дополнительную возможность узнать о методах своевременной диагностики и методиках предотвращения заражения СПИДом.