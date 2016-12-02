Черкесск, 2 декабря, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Обеспечение безопасности детей в школах столицы Карачаево-Черкесии все еще находится на недостаточном уровне. Эффекта от внедрения проекта «Безопасная школа» не заметила почти треть родителей школьников. А вот по карману такой проект ударил многих родителей.

Enrucafe.com Пустой кошелек

Дело в том, что им была навязана услуга «СМС-информирование», которая контролирует приход ребенка в школу и выход из нее, сообщили ИА REGNUM 2 декабря в региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ). Услуга платная, и не всем родителям по карману. Со своей проблемой они обратились к «фронтовикам».

Те провели мониторинг системы «Безопасная школа» и анкетирование более 200 родителей. Как было установлено активистами, не все родители вообще в курсе того, что в 14 школах реализуется пилотный проект системы автоматического контроля доступа в здание с помощью электронных карт-пропусков «Безопасная школа». Так, о внедрении системы были осведомлены только 57% опрошенных.

При этом 11,5% из них высказались за то, что условия охраны и безопасности изменились в худшую сторону. Еще 23,5% респондентов не заметили качественных изменений после внедрения проекта.

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Как считают активисты ОНФ, принуждение родителей к подключению услуги СМС-информирования недопустимо. Эта услуга не всеми востребована, а те, кто заинтересован в ней не могут ее оплатить из-за стоимости.

По словам эксперта регионального отделения ОНФ Андрея Гудимова, финансовую нагрузку на родителей необходимо снизить. Это касается не только сферы безопасности и охраны школ, но и в целом всего образовательного процесса, считает «фронтовик».

По итогам рейдов, активисты ОНФ направили свои предложения в Министерство образования и науки, мэрию Черкесска, директорам школ. В них было высказано мнение о необходимости снижения финансовой нагрузки на родителей, экономии бюджетных средств. Кроме того, по мнению представителей ОНФ, необходимо улучшать взаимодействие администрации школ, охранников и поставщиков услуг.

Как заявил член штаба ОНФ в Карачаево-Черкесии, без четкой и слаженной работы сотрудников ЧОП и штатных работников школ «никакая система безопасности не будет эффективной».