Москва, 2 декабря, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Паре USD/RUB удалось со второго раза пробить поддержку 64,00 не без участия резко подорожавшей Brent. Теперь следующей сильной поддержкой на пути пары может стать отметка 63,40, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

ИА REGNUM Доллар

«1 декабря пройти ее не удалось, а сегодня, 2 декабря, может не представиться возможности, так как Brent уже торгуется в опасной близости от сильного уровня 55,00 долл./баррель, причем на пустом оптимизме», — пояснила Афанасьева.

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«Как только рынок вернется в реальность и оценит баланс спроса и предложения нефти, распродажи неминуемы. А значит, и у пары USD/RUB все шансы вернуться выше 64,00 уже сегодня», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 2 декабря Центробанк РФ понизил курс евро и повысил курс доллара. Евро установлен на отметке 67,6162 рубля, он опустился на 1,7255 рубля. Доллар США вырос к рублю на 1,5575 копейки — до 63,6807 рубля. Цена на нефть марки Brent с снизилась на 1,06%, до $53,37 за баррель.