Москва, 2 декабря, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Из 43 особо опасных объектов самовольного строительства, которые вошли в третий список, принятый Правительством Москвы 4 октября 2016 года, 39 объектов демонтируются в добровольном порядке, заявил 2 декабря начальник Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Расчистка обломком снесенных палаток

«Сегодня мы видим, как кардинально изменилась ситуация по демонтажу самостроя, 90,7% объектов самовольного строительства демонтируются добровольно. В настоящее время заявления о согласии на снос самовольной постройки при содействии Префектур поданы по 33 объектам. По шести объектам самостроя владельцы приняли решение разобрать их собственными силами», — отметил Шогуров.

Работы по разбору самовольных построек находятся в самом разгаре, префектуры округов при наличии заявлений на демонтаж уже приступили к разбору конструкций. В настоящее время демонтировано 19 объектов, по 5 объектам завершаются работы по разбору самостроя.

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В восточном, южном и юго-западном административных округах все объекты из третьего списка самостроя уже демонтированы. В САО, где расположена большая часть самовольно возведенных объектов запланированных к сносу, продолжаются работы по их демонтажу. Окончательно разобрать конструкции и вывезти мусор планируется до 4 декабря.

«Снос объектов, по которым не поступило заявлений на добровольный демонтаж, власти начнут с 5 декабря. В связи с тем, что объекты расположены в зоне жилой застройки, они будут демонтироваться в дневное время, согласно графику по выводу объектов, утвержденному префектурами АО», — уточнил глава Госинспекции.

Чиновник также в очередной раз напомнил, что работа по выявлению и пресечению объектов самовольного строительства носит системный характер, и Москва продолжит работу по ликвидации самостроя, расположенного на инженерных коммуникациях, а также в зонах с особым режимом использования территорий. В настоящее время Госинспекцией по недвижимости совместно с отраслевыми ведомствами и Департаментами проработаны объекты, ранее заактированные и учтенные в Приложении № 2 постановления Правительства Москвы № 819-ПП на предмет наличия инженерных сетей и нахождения объектов в особых зонах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая акция по сносу недвижимости, подготовленная столичными властями с тщательностью войсковой операции и проведенная в ночь на 9 февраля 2016 года, получила в народе прозвище «Ночь длинных ковшей». Тогда буквально за одну ночь с лица города стерли почти сотню торговых палаток. Однако мэрия этим не ограничилась, и летом 2016 года последовала вторая волна ликвидации самостроя. К третьей части этой эпопеи, собственники окончательно поняли, что защитить свои права на недвижимость и ведение бизнеса у них не получится. И, как можно наблюдать, многие владельцы недвижимости предпочитают не дожидаться, когда к ним приедут бульдозеры, а демонтируют объекты самим, благо город выделяет на это деньги.

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