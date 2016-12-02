Звенигород, Московская область, 2 декабря, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Строительно-монтажные работы завершились в трех корпусах в микрорайоне 2−3 района Восточный городского округа Звенигород Московской области, застройщиком которых выступала компания «СУ-155». Всего своих квартир дожидаются 522 дольщика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Подмосковья.

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По словам министра строительного комплекса Московской области Сергея Пахомова, на трех объектах строители уже приступили к внутренним отделочным работам и устройству внутренних инженерных систем.

«Ввод в эксплуатацию этих объектов запланирован на I квартал 2017 года. В общей сложности до конца 2017 года планируется ввести в эксплуатацию 5 домов в микрорайоне 2−3 района Восточный. В них компанией СУ-155 было продано 790 квартир», — пояснил Пахомов.

Помимо этого, областной Минстрой выдал разрешение на реконструкцию здания под котельную, которая будет обеспечивать теплом все дома в микрорайоне.

Отметим, что компанией «СУ-155» в микрорайоне 2−3 района Восточный планировалось строительство 16 домов, один из которых введен в эксплуатацию и заселен. В оставшихся 15 недостроенных домах было продано 2076 квартир. Завершением строительства домов занимается ЗАО «Стройпромавтоматика».

Напомним, с 2015 года финансированием достройки объектов в Московской области и других регионах страны, принадлежащих компании «Су-155», в отношении которой была введена процедура наблюдения из-за финансовых проблем, занимается подконтрольный Агентству по страхованию вкладов (АСВ) банк «Российский капитал».Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 жилых домов АО «СУ-155» в микрорайонах 2 и 3 района Восточный власти области обещают достроить до конца 2018 года. Сумма инвестиций составляет около 6 миллиардов рублей.