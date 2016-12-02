Санкт-Петербург, 2 декабря, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Неизвестные злоумышленники, вооруженные битами, напали на руководителя муниципального округа «Княжево» в Кировском районе на юго-западе Санкт-Петербурга. О случившемся в своем микроблоге сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Мокняжево.рф Дмитрий Козлов, глава МО «Княжево»

«Сегодня подонки напали с битами на главу муниципального образования Княжево Дмитрия Козлова. Подлые трусы — несколько на одного, найдем», — написал Милонов.

Дмитрия Козлова избили у дома №24 корпус 2 на бульваре Новаторов. Как сообщает «Радио Балтика», напавшие на муниципала мужчины были в масках. Руководитель муниципалитета доставлен в городскую больницу №26. «Предполагаемые виновники скрылись на чёрной Toyota Camry», — сообщает источник.

«Говорят, что он в тяжелом состоянии. Сейчас не понятен уровень сотрясения мозга. Его били на земле, добивали, когда он уже упал. Не так давно он перенес операцию», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев.

Сейчас депутат находится в отделе полиции, позднее отправится в больницу. Он не смог предположить, с чем было связано нападение и имеет ли оно отношение к муниципальной работе Дмитрия Козлова.

«Нападение может быть связано с коммерческими проблемами, так как Козлов, кроме руководства муниципалитетом, видимо, активно занимается бизнесом», — сообщает, ссылаясь на свои источники в полиции, издание «Фонтанка.ру».

Муниципальный округ «Княжево» расположен на территории микрорайона Дачное. Это место традиционной активности Виталия Милонова, который избирался здесь депутатом Заксобрания, а затем Госдумы.