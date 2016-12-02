Ярославль, 2 декабря, 2016, 11:58 — ИА Регнум. И.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов поддержал инициативу врио губернатора Дмитрия Миронова по передаче на региональный уровень полномочий органов местного самоуправления по благоустройству. Об этом Владимир Слепцов сообщил в своем Facebook.

ИА REGNUM Мэрия Ярославля

«Поддерживаю предложение губернатора Дмитрия Миронова и правительства о передаче полномочий в сфере благоустройства на уровень области. Такая практика широко применяется в других регионах и доказала свою состоятельность. Она позволяет эффективно выстроить организационные процессы и обеспечить должный контроль за их исполнением. Мы один регион, поэтому и подходы у нас должны быть едиными. Это никоим образом не лишает муниципальные образования самостоятельности. Все достойные инициативы с мест, уверен, будут поддержаны правительством области», — сказал и.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов.

Руководитель представительного органа Ярославля Павел Зарубин призывает подойти к проблеме с осторожностью. На его взгляд, региональной власти не справиться со всеми функциями, которое сейчас осуществляет местное самоуправление в этой сфере.

«Наши правила благоустройства — это большой документ, который регламентирует множество тонкостей взаимоотношений в городе. Принять правила легко, а контролировать их очень тяжело. И даже нашим чиновникам, которые долгие годы занимаются этим, не удается все проконтролировать. Местное самоуправление для того и создавалось, чтобы быть ближе к людям. Вряд ли целесообразно создавать новый орган, который охватит контролем правил благоустройства всю область — это потребует значительных ресурсов. Здесь нужно подходить с осторожностью, и вряд ли региональным властям можно обойтись здесь без органов местного самоуправления. Образно говоря, где в деревне вырыть колодец, должен решать местный сход, ему виднее», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин.

Отметим, что, действительно, органам местного самоуправления не удается осуществить должный контроль исполнения всех правил благоустройства. Так, к примеру, в Ярославле остро стоит проблема незаконной парковки на газонах и детских площадках. Сейчас за это штрафуют административные комиссии при районных администрациях. Однако сделать они этого не могут — у них нет доступа к базе данных автомобильных номеров, а ГИБДД эти данные предоставляет лишь по письменному запросу и в большие временные сроки. В итоге решить проблему парковки на газонах мэрии так и не удалось. Согласно внесенному в Яроблдуму законопроекту, штрафовать за парковку на газонах будет вновь созданная Инспекция административно-технического надзора Ярославской области. Очевидно, что для этого ей потребуется значительные людские и технические ресурсы.