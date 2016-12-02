Москва, 2 декабря, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупреждает граждан РФ о вспышке острой кишечной инфекции среди участников благотворительного обеда в США, сообщили в ведомстве

WikiImages Кишечная инфекция

Согласно информации официальных органов здравоохранения штата Калифорния 28 ноября среди участников благотворительного обеда, посвященного Дню благодарения, зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Число пострадавших составило 17 человек, в том числе зарегистрировано 3 летальных исхода.

В настоящее время специалистами проводится комплекс противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе проведение лабораторных исследований биоматериала и проб пищевой продукции.

Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок.