Тегеран, 2 декабря, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Представители МИД Ирана заявили, что решение Сената США о продлении санкций в отношении Исламской Республики еще на 10 лет нарушает ядерное соглашение, подписанное в 2015 году, сообщает 2 декабря Reuters.

Флаг Ирана

«Продление санкций конгрессом США является нарушением соглашения. Мы сообщим об этом в комитет Ирана, контролирующий реализацию условий соглашения», — заявил пресс-секретаря МИД Ирана Бахрам Гасеми.

Напомним, 1 декабря Сенат США единогласно одобрил продление санкций против Ирана еще на 10 лет. Представители Конгресса США заявили, что продление санкций не нарушает условий ядерного соглашения.

Согласно данному соглашению Иран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие санкций.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил США, что Иран примет ответные меры в случае продлении санкций.