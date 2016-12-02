Челябинск, 2 декабря, 2016, 11:57 — ИА Регнум. В Челябинской области при кредитной поддержке АО «Россельхозбанк» приобретено и введено в эксплуатацию на кондитерской фабрике «Кременкульская» оборудование для вертикальной фасовки печенья с проварными гранями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе банка.

Пресс-служба банка Фабрика Кременкульская

Запуск нового оборудования позволит предприятию увеличить рынки сбыта затяжного, сахарного печенья и крекера, а также расширить сотрудничество с региональными и федеральными розничными сетями и в первую очередь стать ближе к потребителю. Банком оказана фабрике кредитная поддержка в объеме 100 млн рублей.

На сегодняшний день на фабрике налажена упаковка более 17 видов печенья разного объема: 300 граммов и меньшей массы. Учитывая, что основной тенденцией в мучной и кондитерской отрасли становится рост продаж фасованного печенья, появление в продуктовой линейке фабрики новых видов фасовки актуально и соответствует существующей конъюнктуре рынка.

Кондитерская фабрика «Кременкульская» работает на рынке мучных изделий с 1998 года. Фабрика расположена в экологически чистом районе Челябинской области, пос. Новый Кременкуль, оснащена высокотехнологичным промышленным оборудованием. При изготовлении продукции используется только качественное сырье и тщательно подобранные рецептуры.

«Россельхозбанк» поддерживает высокоэффективные инвестиционные проекты по всей стране, содействуя повышению конкурентоспособности отрасли и укреплению экономического потенциала России.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором отечественного АПК, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100% акций банка.