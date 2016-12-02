Москва, 2 декабря, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Крым привлекает туристов природными ландшафтами и пляжным отдыхом. 78% отдыхающих готовы вновь провести свой отпуск на курортах полуострова. При том, что почти 52% впервые посетили курорт за последние 5 лет. Остальные бывают в Крыму раз в два-три года. Такие данные представило Министерством курортов и туризма Крыма, сообщили в Ростуризме.

Аполлинарий Васнецов. Вид из Ласточкиного гнезда. Крым. 1924

По данным опроса, каждый пятый турист приезжает на отдых в Крым из Москвы и Московской области, каждый восьмой — из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Соседние с Крымом Краснодарский край и Ростовская область вышли на третье место — из этих регионов каждый десятый отдыхающий на полуострове.

Половина туристов — представители среднего класса. Летний отпуск в Крыму по карману специалистам (28,5%) и квалифицированным рабочим (19,9%). Третью позицию занимают студенты — 14,4% от всего турпотока. Государственные служащие и пенсионеры набирают по 10% в среднем от общего числа опрошенных, а замыкают профессиональный круг крымских туристов военнослужащие — всего 1%.

Средний возраст отдыхающих составляет 39 лет. Причем туристы женского пола в среднем на пару лет старше мужчин, выбравших Крым для отдыха. Так средний возраст курортников-военнослужащих составил 36 лет, домохозяек — 37 лет.

Услугами туристических фирм при выборе места для отдыха в Крыму воспользовались меньше трети опрошенных. Половина курортников селятся в частном секторе, четверть выбирают для размещения гостиницу. Санатории и пансионаты заинтересовали 14% опрошенных, базы отдыха — 8%.

В среднем туристы проводят на полуострове 10−14 дней.

Опрос проводился с июня по октябрь 2016 года на Керченской паромной переправе и в аэропорту Симферополя. В анкетировании приняли участие 3 тысячи человек.