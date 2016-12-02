В Забайкалье зарплаты высших чинов сократят на четверть
Чита, 2 декабря, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова внесла в региональное заксобрание проект закона «Об отдельных вопросах обеспечения деятельности лиц, замещающих государственные должности Забайкальского края», который систематизирует содержащиеся в настоящее время в различных законах региона правовые нормы, регулирующие гарантии деятельности лиц, замещающих госдолжности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, законопроект предусматривает сокращение денежного содержания и продолжительности основного оплачиваемого отпуска таких лиц.
По информации министерства финансов Забайкальского края, экономия от реализации мероприятий по изменению оплаты труда лиц, замещающих государственные должности, составит сумму 51,4 млн рублей. В среднем денежное содержание таких чиновников сократится на 25,1%.
В случае принятия проекта закона изменения коснутся следующих государственных должностей: спикера, вице-спикеров, председателей и заместителей председателей комитетов краевого парламента, депутатов; вице-премьеров; председателя Контрольно-счетной палаты Забайкальского края, его заместителя и аудиторов; председателя, заместителя и секретаря Избирательной комиссии Забайкальского края; уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае.
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Добавим, что это уже не первая инициатива недавно избранной губернатором Ждановой, связанная с оптимизацией работы органов власти. Если ранее в структуре исполнительного органа власти Забайкальского края насчитывалось девять министерств и семь зампредов, то сейчас структура предусматривает одного первого зама и пять заместителей, один из которых будет курировать социальные вопросы, еще двое будут возглавлять администрацию губернатора и администрацию Агинского Бурятского округа. В структуре правительства также предусмотрены две министерские должности — министр финансов и министр экономического развития. Министры при этом работают в статусе зампредов правительства. Остальные министры выведены из состава правительства. Власти ожидают, что это реформа позвонит экономить на содержании органов власти от 7 млн до 10 млн рублей ежегодно.
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«Можно назвать эти шаги Ждановой популизмом, но, думаю, они продиктованы реальной необходимостью экономить на всем, на чем только возможно, — сказал в интервью ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин. — Конечно, будут в органах власти недовольные этими шагами, но на фоне общей антикризисной риторики вряд ли кто-то осмелится критиковать такую инициативу».
Добавим, что, по данным органов статистики, средняя заработная плата работника органов исполнительной власти субъекта Федерации в Забайкальском крае составляла в первом полугодии 2016 года 48,3 тыс. рублей, в то время как средняя зарплата по региону составляет 34 117 рублей. Численность региональных чиновников составляла в первом полугодии 1246 человек.