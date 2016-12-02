Чита, 2 декабря, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова внесла в региональное заксобрание проект закона «Об отдельных вопросах обеспечения деятельности лиц, замещающих государственные должности Забайкальского края», который систематизирует содержащиеся в настоящее время в различных законах региона правовые нормы, регулирующие гарантии деятельности лиц, замещающих госдолжности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, законопроект предусматривает сокращение денежного содержания и продолжительности основного оплачиваемого отпуска таких лиц.

Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент). 1884

По информации министерства финансов Забайкальского края, экономия от реализации мероприятий по изменению оплаты труда лиц, замещающих государственные должности, составит сумму 51,4 млн рублей. В среднем денежное содержание таких чиновников сократится на 25,1%.

В случае принятия проекта закона изменения коснутся следующих государственных должностей: спикера, вице-спикеров, председателей и заместителей председателей комитетов краевого парламента, депутатов; вице-премьеров; председателя Контрольно-счетной палаты Забайкальского края, его заместителя и аудиторов; председателя, заместителя и секретаря Избирательной комиссии Забайкальского края; уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае.

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Добавим, что это уже не первая инициатива недавно избранной губернатором Ждановой, связанная с оптимизацией работы органов власти. Если ранее в структуре исполнительного органа власти Забайкальского края насчитывалось девять министерств и семь зампредов, то сейчас структура предусматривает одного первого зама и пять заместителей, один из которых будет курировать социальные вопросы, еще двое будут возглавлять администрацию губернатора и администрацию Агинского Бурятского округа. В структуре правительства также предусмотрены две министерские должности — министр финансов и министр экономического развития. Министры при этом работают в статусе зампредов правительства. Остальные министры выведены из состава правительства. Власти ожидают, что это реформа позвонит экономить на содержании органов власти от 7 млн до 10 млн рублей ежегодно.

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«Можно назвать эти шаги Ждановой популизмом, но, думаю, они продиктованы реальной необходимостью экономить на всем, на чем только возможно, — сказал в интервью ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин. — Конечно, будут в органах власти недовольные этими шагами, но на фоне общей антикризисной риторики вряд ли кто-то осмелится критиковать такую инициативу».

Добавим, что, по данным органов статистики, средняя заработная плата работника органов исполнительной власти субъекта Федерации в Забайкальском крае составляла в первом полугодии 2016 года 48,3 тыс. рублей, в то время как средняя зарплата по региону составляет 34 117 рублей. Численность региональных чиновников составляла в первом полугодии 1246 человек.