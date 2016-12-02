Казань, 2 декабря, 2016, 11:37 — ИА Регнум. В здании кафе, расположенном в Старо-Татарской слободе Казани произошел пожар. После тушения было обнаружено тело мужчины, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского СУ СКР.

skeeze Пожар

По информации управления МЧС Татарии, сообщение о возгорании поступило в 8:01 мск. Полностью пожар был ликвидирован в 8:37 мск. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. К ликвидации последствий происшествия привлекались 34 человека, 11 единиц техники, в том числе, от МЧС России 26 человек, 7 единиц техники.

По факту обнаружения тела погибшего следком проводит доследственную проверку. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, также на этой недели в Казани произошел пожар в школе №32. Из здания эвакуировали 469 учеников и 33 преподавателя. Пострадали двое мужчин — преподаватель и ремонтный рабочий.

В связи с пожаром прокуратура республики также проводит проверку.