Москва, 2 декабря, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Сотрудникам Центробанка известно о готовящихся масштабных кибернападениях, целью которых является дестабилизация финансовой системы РФ. Об этом сообщил источник, близкий к ЦБ, передает RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«ЦБ в курсе», — сообщил он и добавил, что в этой связи ведется совместная работа с ФСБ.

Ранее ФСБ сообщило о подготовке зарубежными спецслужбами масштабных кибернападений на крупнейшие российские банки. Атаки должны были начаться 5 декабря с целью дестабилизации российской финансовой системы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM кибернападение должно было сопровождаться рассылкой SMS-сообщений и появлением в социальных сетях публикаций провокационного характера, касающихся кризиса кредитно-финансовой системы в России. Командные центры готовящихся атак находятся в Нидерландах и принадлежат украинской хостинговой компании BlazingFast.