Москва, 2 декабря, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Кибератаки уже стали привычным элементом работы спецслужб в киберпространстве. Тем не менее России следует поднять вопрос политических последствий подобной деятельности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин, комментируя новость о намерении иностранных спецслужб дестабилизировать финансовую систему России.

Pixies Клавиатура компьютера

«Работа с киберспространством — деятельность, которая осуществляется спецслужбами всего мира. Конечно, когда речь идёт о хакерских атаках, о кибератаках, о взломах и об обрушении серверов, это более серьёзная, чем обычный мониторинг, тема, но всё равно это идёт в общей канве», — заявил Данилин.

Тем не менее «надо разбираться, конечно, с политическими последствиями этих кибератак, состоявшихся или несостоявшихся, и, безусловно, давать жёсткий ответ как конкретным кампаниям, так и государствам по поводу хакерской деятельности», говорит он. «В данном случае Украина и Голландия в целом могли бы немного пострадать, чтобы обеспечить нам компенсацию», — считает эксперт.

Что касается атаки на банковскую систему, то в России это одно из наиболее развитых и передовых направлений, отметил эксперт. «У Сбербанка, у ВТБ, у Альфы прекрасно развиты онлайн-сервисы, и понятно, что обрушение серверов наиболее крупных банков способно дезорганизовать нашу всю экономическую систему», — заявил Данилин.

«Это тем более важно, что Сбербанк стал самой крупной компанией по капитализации, поэтому здесь нельзя исключать ещё и коммерческого расчёта», допускает политолог.

ФСБ сообщила о том, что иностранные спецслужбы готовили масштабные кибератаки для дестабилизации финансовой системы России. Целями кибератаки, по данным ведомства, с 5 декабря должны были стать крупнейшие российские банки. Уточняется, что атаки планировались из командных центров, расположенных в Нидерландах и принадлежащих украинской хостинговой компании BlazingFast.

Вместе с тем Банку России известно о готовящихся масштабных кибератаках с целью дестабилизации финансовой системы РФ, ЦБ работает совместно с правоохранительными органами для их предотвращения.