Брюссель, 2 декабря, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Приглашения на ужин после саммита Европейского союза 16 декабря были разосланы 27 главам правительств стран, входящих в ЕС. В числе приглашённых не оказалось премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает The Telegraph.

UK Home Office Тереза Мэй

Уточняется, что одна из тем ужина — программа действий в связи решением Великобритании покинуть ЕС. С программой саммита можно ознакомиться на сайте ЕС, где в том числе названо и количество приглашённых на мероприятие глав правительств: их 27.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 ноября канцлер Германии Ангела Меркель отвергла просьбу Мэй обсудить права проживающих на территории ЕС британцев и проживающих на территории Великобритании европейцев. Лондон не может начать переговоры с ЕС, пока не была инициирована формальная процедура выхода.

1 декабря министр Великобритании по делам выхода из состава ЕС Дэвид Дэвис заявил, что Лондон рассмотрит возможность выплат в бюджет ЕС после выхода в обмен на доступ к общему рынку европейского блока.