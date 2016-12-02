Ярославль, 2 декабря, 2016, 11:18 — ИА Регнум. По итогам ежегодного традиционного послания президента России Федеральному Собранию, врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов отметил, что все озвученные главой государства направления являются точками роста региона. Именно с опорой на них сегодня формируется стратегия социально-экономического развития области, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов в Перинатальном центре

«Президент особо подчеркнул необходимость консолидации усилий власти, бизнеса, представителей общественных объединений, населения в решении социально-экономических проблем. Именно на это нацелено сегодня и правительство региона. Ярославская область одной из первых приступила к реализации проектов инициативного бюджетирования, важность которых подчеркнул Владимир Владимирович. Кроме того, президент России обозначил основные векторы социально-экономического развития страны, определив, тем самым, для нас направления развития региональной экономики. В их числе — развитие здравоохранения и образования, поддержка промышленности, АПК, инновационных технологий, работа по повышению инвестиционной привлекательности территорий. Одно из приоритетных направлений нашей работы — поддержка предпринимательства. Мы уже сняли значительную часть административных барьеров, сократили сроки проведения согласовательных процедур, готовим квалифицированных специалистов для самых разных отраслей», — отметил Дмитрий Миронов.

Также врио губернатора Ярославской области акцентировал, что в регионе уделяется особое внимание созданию условий для самореализации талантливых детей — важность этой работы также подчеркнул глава государства.

«В регионе создана уникальная система подготовки кадров. Формирование профессиональных компетенций ведется последовательно», — сказал Дмитрий Миронов.

1 декабря президент России Владимир Путин обратился с ежегодным традиционным посланием Федеральному Собранию. На встречу, которая состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, собрались члены Совета Федерации, депутаты, главы регионов.