Москва, 2 декабря, 2016, 11:15 — ИА Регнум. 3 декабря в Москве на ВТБ арене состоится последние публичное выступление группы «Ленинград» в 2016 году. Об этом сообщил музыкант и лидер коллектива Сергей Шнуров на своей странице в соцсети Instagram.

Антон Белицкий Сергей Шнуров

«В этом году мы отыграли больше 100 концертов, — пишет артист. — Наше последнее публичное выступление 2016 состоится в Москве в ВТБ арене 3 декабря».

При этом Шнуров добавил, что «финальный аккорд обещает быть мощным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября представители киностудии «Лендок» заявили, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров станет героем документальной картины.

В настоящее время сценарий фильма находится в стадии разработки. Сам артист дал предварительное согласие на съемки картины.

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