Москва, 2 декабря, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Закон, позволяющий гражданам и юрлицам требовать компенсацию с госорганов за волокиту с исполнением судебных решений по требованиям в натуральной форме, приняла Госдума в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря. Рассматривать такие иски будут как суды общей юрисдикции, так и арбитражные.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Закон должен вступить в силу с 1 января 2017 года. В течение первых шести месяцев его действия обратившиеся в ЕСПЧ с жалобами на предполагаемое нарушение их права на исполнение судебного акта в разумный срок смогут подать в российские суды заявления на компенсацию. Это будет возможно, если Страсбургский суд еще не вынесет решение по вопросу ее приемлемости или по существу дела.

Инициатор поправок — Минюст — отмечал большое количество жалоб в ЕСПЧ — более 500 — на судебную волокиту в России. ЕСПЧ констатировал отсутствие в России эффективного средства правовой защиты от неисполнения в разумный срок судебных актов по требованиям в натуре.