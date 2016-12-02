Москва, 2 декабря, 2016, 11:11 — ИА Регнум. В Москве горит трехэтажное офисное здание Центра промышленности Республики Болгария, сообщает РЕН ТВ.

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Представительство Болгарии находится в доме №24 на улице Красного Маяка. Сотрудники МЧС РФ, прибывшие на место происшествия, приступили к ликвидации возгорания.

По предварительным данным, из здания эвакуированы 60 человек, пострадавших нет. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.