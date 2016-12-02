Калуга, 2 декабря, 2016, 11:10 — ИА Регнум. «Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ сказал, что вывести экономику страны на новый уровень развития могут только собственные передовые разработки и научные решения. Мне, как человеку, много лет проработавшему в научно-исследовательском институте, эта тема очень близка и этот посыл я считаю особенно важным. Западные санкции показали, что без развития собственных технологий наша страна становится уязвимой. Вот почему данную задачу нужно рассматривать и решать комплексно», — заявил 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM спикер калужского областного парламента Виктор Гриб, комментируя наиболее важные для него моменты в послании президента.

Пресс-служба Калужского областного парламента Виктор Гриб

Как он отметил, приоритеты в послании определены: это развитие цифровых и других, так называемых сквозных технологий (квантовых, робототехники, нейротехнологий), которые, как сказал президент, сегодня определяют облик всех сфер жизни.

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«Считаю, что для этого, в первую очередь, необходимо предоставить поддержку ведущим вузам страны и регионов, научно-исследовательским институтам. Выделять гранты нашим лучшим студентам, открывать возможности для реализации их проектов и исследований, что очень широко практикуется на Западе. Талантливая молодежь — будущее нашей страны», — подчеркнул Гриб.

Он напомнил, что в Калужской области есть два ведущих вуза, способных обеспечить высокий уровень научных разработок и довести их до практической реализации, взаимодействуя с конкретными производствами. Это КГУ им. К.Э. Циолковского и КФ МГТУ им.Баумана.

«И то, что в следующем году на базе ведущих вузов, в том числе региональных, будут созданы центры компетенции, которые призваны обеспечить интеллектуальную, кадровую поддержку проектам, связанным с формированием новых отраслей и рынков, безусловно, сыграет важную роль в развитии творческой инициативы на местах», — считает Виктор Гриб.

«Еще один важный посыл. Фундаментальная наука, как сказал президент, должна стать мощным фактором накопления научных и технологических заделов, необходимых для экономического роста, для социального развития. Масштабы поддержки, которые планируется для этого обеспечить, меня впечатлили. Было отмечено, что в рамках программы мегагрантов уже создано более 200 лабораторий, планируется обеспечить долгосрочное финансирование эффективных исследовательских проектов, в том числе за счёт ресурсов Российского научного фонда, поддержать наших российских талантливых молодых ученых. По словам Владимира Путина, на эти цели, а также на развитие научной инфраструктуры, открытие новых лабораторий только в 2017 году к уже заявленным ресурсам на науку будет выделено дополнительно 3,5 млрд рублей», — подчеркнул он.

Однако, Виктор Гриб также обратил внимание, что зачастую российскими научными разработками пользуются зарубежные компании, и они оказываются на шаг впереди по выпуску конкретных коммерческих продуктов. Президент хорошо понимает и видит эту проблему.

Для того, чтобы этого не происходило, считает спикер, нужно объединить науку и производство, создать условия для их тесного взаимодействия. «В Калужской области как раз по этому пути уже продвигаются названные мной высшие учебные заведения, когда вузы готовят квалифицированные кадры под потребности конкретного производства или социальной сферы. Уверен, что это перспективное направление будет развиваться более широко. Но при этом нельзя забывать и осоздании условий для комфортной работы высоко квалифицированных специалистов в России, включая социальную поддержку, бытовые вопросы, возможность работать на современной передовой технике», — подчеркнул председатель Законодательного собрания Калужской области.

Напомним, что 1 декабря президент РФ Владимир Путин выступил с традиционным послание Федеральному собранию.