Ереван, 2 декабря, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян 1 декабря провёл телефонный разговор с избранным вице-президентом США Майком Пенсом, сообщает пресс-служба главы армянского государства. Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

President.am Серж Саргсян

Президент Саргсян ещё раз поздравил избранного президента Трампа и его команду с победой на выборах, пожелав успехов в осуществлении ответственной миссии.

«Собеседники обоюдно подчеркнули, что при новой администрации США существующий высокий уровень армяно-американского сотрудничества как в политической, так и в экономической сфере не только сохранится, но и получит новую энергию. Были затронуты также вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе, региональные проблемы и вызовы», — говорится в официальном сообщении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент Армении поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США.

Саргсян тогда выразил уверенность, что под руководством Трампа тесное сотрудничество между Арменией и США будет и впредь динамично развиваться, расширяясь и достигая новых высот в различных областях.