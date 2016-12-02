Новокузнецк, Кемеровская область, 2 декабря, 2016, 11:03 — ИА Регнум. В городе Новокузнецк упавший с крыши снег травмировал двоих детей и их воспитателя. По факту происшествия начата проверка, сообщает 2 декабря СК Кемеровской области.

Василий Суриков. Крыши зимой. 1880-е

ЧП произошло около 10:30, когда дети и воспитатель, находившиеся на прогулке, шли мимо подъезда пятиэтажного дома, на первом этаже которого находится детский сад. Рухнувший с крыши снег упал на козырек подъезда, сломал его и рикошетом попал на воспитанников и женщину.

Пострадавших доставили в больницу, медики устанавливают характер их травм. По предварительным данным, они получили ушибы. Правоохранители выясняют, в обязанности какой управляющей компании входит обслуживание дома.