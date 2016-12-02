Токио, 2 декабря, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Японская компания PD Aerospace планирует начать туристические космические полеты к концу 2023 года, сообщает 2 декабря The Mainichi.

Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж. Роман Качанов. 1981.СССР Полеты в Космос

PD Aerospace планирует доставить пассажиров на высоту 100 километров, где они смогут насладиться «нулевой гравитацией» в течение приблизительно 5 минут, прежде чем вернуться на Землю.

В данный момент PD Aerospace ведет разработку летательного аппарата, который должен доставить восемь человек (шесть пассажиров и двух членов экипажа) в космос.

Запуск беспилотного прототипа намечен на 2018 год. Компания начнет туристические космические полеты к концу 2023 года, если к 2020 году удастся провести успешный пилотируемый полет.

Напомним, один полет обойдется в $122,5 тыс., что составляет 70% от стоимости космического полета, заявленной американской компанией Virgin Galactic.