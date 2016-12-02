Москва, 2 декабря, 2016, 10:46 — ИА Регнум. В 2016 в России проверено более 1,8 тыс. организаций дополнительного образования, в том числе по жалобам родителей. В 80% случаев при проведении контрольно-надзорных мероприятий были выявлены нарушения, сообщали в Роспотребнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский творческий кружок

Основными нарушениями были несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима, требований к составлению расписаний занятий, подбору мебели в соответствии с росто-возрастными особенностями детей и др.

За выявленные нарушения было составлено 2,1 тыс. протоколов об административном правонарушении. Сумма наложенных штрафов составила более 13 млн рублей, отстранены от работы 438 сотрудников, приостановлена деятельность 35 объектов.

Добавим, в России насчитывается порядка 21 тысячи организаций дополнительного образования, которые посещают свыше 8 млн детей дошкольного и школьного возраста.