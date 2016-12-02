Москва, 2 декабря, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Перечень сельскохозяйственных продуктов, на производство которых будет направлена господдержка, утверждён правительством России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев 28 ноября, сообщили в пресс-службе правительства.

Борис Кустодиев. Ярмарка. 1908

«Утверждение перечня позволит оказывать государственную поддержку кредитования в сфере развития сельского хозяйства, будет способствовать повышению доступности кредитных ресурсов для организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся первичной и (или) последующей (промышленной) переработкой сельскохозяйственной продукции», — сообщили в пресс-службе.

Поддержка будет оказана организациям и индивидуальным предпринимателям при условии, что доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции в их доходе ежегодно насчитывает не менее 70%. В распоряжении №2524-р содержится список продуктов.

Некоторые позиции из перечня: мясо и мясные пищевые продукты; переработанные и консервированные овощи и фрукты; масла и жиры; молочная продукция; продукция мукомольно-крупяного производства, крахмалы; хлебобулочные изделия; готовые корма; напитки; красящие вещества растительного и животного происхождения и некоторые другие.