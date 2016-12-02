Ярославль, 2 декабря, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Ярославская область вошла в число 10 лучших регионов по темпам развития туризма. Такая оценка получена по итогам Всероссийского рейтинга эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере туризма, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Оргкомитет фестиваля «Ночи над Волгой» Фестиваль «Ночи над Волгой» в Ярославской области

Аналогичного признания был удостоен туристский информационный центр «Углич», войдя в топ-10 рейтинга туристско-информационных центров.

Высокие результаты работы региона были отмечены наградами Министерства культуры. Обе награды были вручены заместителю руководителя агентства по туризму Ярославской области Андрею Жарову в рамках первого дня работы V Санкт-Петербургского международного культурного форума.

«Присвоение Ярославской области статуса лидера среди субъектов Российской Федерации по темпам развития туризма говорит не только о признании туристического потенциала области на федеральном уровне, но и о верно выбранном курсе региона по развитию внутреннего и въездного туризма. Это отражение долгосрочной системной работы правительства Ярославской области, и мы будем двигаться вперед ради культурно-экономического развития нашего региона», — прокомментировал Андрей Жаров.

V Санкт-Петербургский международный культурный форум будет проходить в течение трех дней. В ходе его работы запланировано обсуждение актуальных вопросов развития сфер культуры и туризма, подписание соглашений, обмена опытом руководителей различных уровней власти, представителей литературного и театрального сообществ, киноиндустрии, бизнеса России и зарубежья.