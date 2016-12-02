Калуга, 2 декабря, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Калужской области 1 декабря заблокировали кандидатуру Михаила Обухова, предложенную президиумом партии «Справедливая Россия» в члены областной избирательной комиссии. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM сам Обухов, без объяснения причин и претензий к нему против его кандидатуры проголосовали 22 депутата (55%), 13 депутатов (23,5%) были за и 5 депутатов (12,5%) воздержались.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

Представителя справедливороссов в основном поддержали депутаты-коммунисты и члены фракции ЛДПР в региональном парламенте.

«Принципиальные и не подконтрольные «Единой России» люди в избирательной комиссии области, видимо, ненужны. К тому же у меня имеется информация, что калужские единороссы негласно потребовали от руководства регионального отделения «Справедливой России» «удобного» им кандидата в состав облизбиркома», — отметил Обухов.

Между тем сложившуюся ситуацию с не прошедшим в состав калужского облизбиркома кандидатом от партии «Справедливая Россия» прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по законодательству Законодательного собрания Калужской области, член фракции «Единая Россия» Алексей Слабов.

«Согласно федеральному и областному законодательству, если в установленные сроки Законодательное собрание не сможет полностью сформировать избирательную комиссию области и останутся вакантные места, а в данном случает речь идет именно об этом, то решение по заполнению вакансии должно быть принято Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Напомню, что у партии «Справедливая Россия» есть законное право иметь своего представителя в областном избиркоме. Что же касается конкретного кандидата, который при обсуждении на заседании парламента не набрал нужное количество депутатских голосов для его утверждения членом избиркома, то решение здесь будет принимать уже Центризбирком. Кто конкретно будет представлен от партии «Справедливая Россия», сказать не могу. А почему большинство депутатов проголосовало на заседании против конкретного кандидата? Это их право. Голосование всего лишь процедурный вопрос, и депутаты высказали свое мнение таким образом, и здесь их партийная принадлежность совершенно ни при чем», — подчеркнул Слабов.

Напомним, на заседании депутаты Заксобранияи избрали пять кандидатур в новый состав избирательной комиссии Калужской области. Так, поддержку парламентариев нашли заместитель председателя избирательной комиссии Калужской области Екатерина Князева, начальник ОТК — заместитель главного контролера АО «КЭМЗ» Максим Климов, заместитель начальника управления внутренней политики министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Наталья Хоженец, заместитель главы администрации муниципального района «Перемышльский район» Иван Гусев и директор Калужского филиала РАНХиГС Павел Самылов.