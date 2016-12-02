Москва, 2 декабря, 2016, 10:31 — ИА Регнум.



klimkin Шахматы. Турнир

Концепция внешней политики России является стратегическим документом и поддерживает миропорядок, который сложился на планете по итогам Второй мировой войны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), комментируя подписанную президентом новую концепцию внешней политики России.

По его словам, документ нацелен на формирования многополярного мира и поддерживает тот «миропорядок, который сложился на планете по итогам Второй мировой войны». «Подтвержден курс на фундаментальную роль ООН, которая доказала свою безальтернативность», — отметил он.

В концепции также дается оценка роли США, естественно, негативная оценка, подчеркнул Слуцкий. «США последние два десятилетия как минимум — единственная держава, которая вмешивалась в конституционный строй других государств на законодательном уровне, и, конечно, такое построение мироустройства, роль мирового жандарма, как оценил США экс-генсек НАТО Расмуссен, не годится для большинства стран на планете, это подчеркивается в новой концепции внешней политики», — пояснил депутат.

В документе подчеркивается приоритет системы международной безопасности, добавил парламентарий. «В частности, речь идет о выполнении договора между Россией и США об ограничении и сокращении СНВ, подчеркивается роль ОДКБ как важнейшей региональной организации в сфере безопасности», — сказал Слуцкий, напомнив, что к Парламентской ассамблее ОДКБ, которую сейчас возглавляет спикер Госдумы Вячеслав Володин, присоединился в качестве наблюдателя парламент Афганистана, «дали заявку Пакистан, Иран, на очереди Индия».

Слуцкий выразил надежду, что ОДКБ будет активно развиваться «и в парламентской плоскости».

В документе также дается установка на развитие евразийских интеграционных структур, таких как ЕАЭС, а также развитие ШОС, «перспективное участие России в новых интеграционных образованиях на пространстве большой Евразии», отметил Слуцкий.

Слуцкий также указал, что концепцией «допускается использование государственно-частного партнерства для реализации задач, связанных с экономической деятельностью».

«Уверен, что мы будем еще достаточно серьезно обсуждать пункты концепции на парламентских слушаниях, на заседаниях комитетов по СНГ и международным делам, уверен, что здесь будет конструктивное участие депутатов всех фракций Госдумы», — заключил Слуцкий.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой концепции внешней политики России. В документе, в частности, отмечается, что основной тенденцией мирового развития сейчас становится борьба за доминирование в мире и выделяется безальтернативность ООН как центра регулирования международных взаимодействий.