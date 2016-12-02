Домодедово, Московская область, 2 декабря, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Строительство парка «Россия» в подмосковном Домодедово проводиться не будет. Соответствующее решение приняли власти Московской области. ГБУ, отвечавшее за реализацию проекта, будет ликвидировано, сообщает РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы министерства культуры области.

Клод Моне. Сад. Парк

«Распоряжением правительства Московской области принято решение о ликвидации ГБУ МО «Дирекции парка «Россия», в настоящий момент проходят ликвидационные мероприятия», — пояснил сотрудник пресс-службы.

Ликвидационный баланс ГБУ будет прописан в декабре 2016 года.

Напомним, проект парка был одобрен еще в 2013 году. Идея масштабного проекта по созданию тематического парка принадлежала президенту Русского географического общества Сергею Шойгу, который ранее занимал пост губернатора Подмосковья. Тогда планировалось завершить первую очередь строительства «Парка Россия» в 2014 году и ввести в эксплуатацию в октябре 2015 года. На площади парка предполагалось представить все основные регионы России с их главными символами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор области Андрей Воробьев заявлял, что реализация такого масштабного проекта придаст мощный импульс развитию не только Домодедовского района, но и всего Подмосковья, а парк сможет ежегодно принимать до 10 миллионов гостей из регионов России и зарубежья.