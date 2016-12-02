Амстердам, 2 декабря, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Боевики «Исламского государства» (ИГИЛ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут осуществить террористические атаки в странах Европейского союза в ближайшее время, скорее всего под удар могу попасть страны, которые участвуют в антитеррористической операции в Сирии и Ираке, заявили представители Европола, сообщает 2 декабря Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил

«По оценкам ряда разведывательных служб, несколько десятков человек могут быть отправлены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Европейский союз для совершения террористических актов», — говорится в заявлении Европола.

Сотрудники Европола сообщили, что в Европейском союзе боевики могут задействовать тактику с использованием заминированных автомобилей, по аналогии с Сирией и Ираком.

Напомним, в феврале этого года в результате полицейского рейда в Марокко удалось предотвратить возможную атаку со стороны боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с использованием химического или биологического оружия.