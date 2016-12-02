Чебоксары, 2 декабря, 2016, 10:12 — ИА Регнум. В Чувашии в ноябре индекс потребительских цен на товары и услуги по отношению к октябрю составил 100,6%, декабрю 2015 года — 104%, ноябрю 2015 года — 104,8%. Такие предварительные сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

ИА REGNUM Картофель подорожал

Стоимость минимального набора продуктов питания в ноябре составила 3278,44 рубля в расчете на одного человека в месяц — это на 2,1% выше по сравнению с октябрём, а с начала года рост составил 5,1%.

Продовольственные товары подорожали за месяц на 0,2%. Наибольший рост произошёл на муку (4,4%), мороженое (3%), молоко и молочную продукцию, сыр, масло и жиры (2,8−2,2%). Также выросли цены на рыбу, яйца, кофе, чай, плодоовощную продукцию (включая картофель), овощные и фруктово-ягодные консервы, алкоголь, общественное питание (1,5−01,%). Подешевели в ноябре следующие продукты питания: сахар (на 2,6%), мясопродукты, варенье, джем, повидло, макароны, крупяные и кондитерские изделия, хлеб, соль, соус, концентраты, безалкогольные напитки (1,4−0,1%).

Непродовольственные товары подорожали за месяц на 0,4%. Более всего подорожали ковры, табачные изделия, парфюмерно-косметические товары, кожаная обувь, посуда, инструменты и оборудование (2,6−1%). Также выросли цены и на ряд других товаров. Подешевели: трикотаж, легковые автомобили, медтовары, металлическая посуда, игрушки, печатные издания, компьютеры, спорттовары, топливо (0,3−0,1%).

Услуги подешевели за месяц на 0,2%. Более всего снизилась стоимость услуг правового характера (на 21,6%) и в сфере зарубежного туризма (на 5,1%). Подорожали ветеринарные услуги (на 2%), в сфере физкультуры, спорта и бытовые услуги.