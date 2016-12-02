Калуга, 2 декабря, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Торжества «Маршал долга и маршал спасения», посвященные 120-летию со дня рождения четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова состоялись 1 декабря в Жуковском районе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в мероприятии приняли участие ветераны, делегации из ряда областей страны, а также гости из Белоруссии и представители посольства Болгарии в России.

Фото Алексея Горюнова. Пресс-служба правительства Калужской области. Награждение ветеранов

Празднование юбилея военачальника началось с открытия выставки «Велика Россия, а отступать некуда: позади — Москва» в Государственном музее полководца в г.Жуков. Затем на малой родине маршала, в деревне Стрелковка был открыт обновленный родительский дом-музей Г.К.Жукова. Реконструкция проведена в рекордно короткие сроки — за месяц. В бревенчатом доме заменена часть стен. Конструкция кровли выполнена по новым технологиям, покрыта осиновой щепой и максимально приближена к первоисточнику. Работы профинансировало Российское военно-историческое общество. Кроме того, была обновлена экспозиция дома-музея. В ней появились личные вещи маршала — часы, погоны и другие уникальные экспонаты, в частности, выписка «о рождении» из метрической книги.

На торжественном митинге от имени руководства региона собравшихся поздравил заместитель губернатора области Юрий Кожевников. «Георгий Константинович Жуков — один из величайших полководцев XX века, с именем которого связаны самые блистательные победы в Великой Отечественной войне. И все это начиналось здесь, на этой земле, святой для каждого калужанина, — подчеркнул Юрий Кожевников. — Мы все гордимся, что являемся земляками прославленного маршала. Сегодня 120-лет со дня его рождения, но с каждым годомм ы все больше будем осознавать значимость этого великого человека».

В полдень в городе Жуков у Государственного музея полководца также прошел торжественный митинг, собравшиеся возложили цветы к бюсту маршала Победы. На площади у мемориального комплекса состоялся военно-исторический фестиваль. Реконструкторы из военно-исторических клубов Калужской, Московской, Орловской областей, города Коломны и Белоруссии показали участникам праздника боевой эпизод, посвященный контрнаступлению под Москвой в декабре 1941 года.

На торжественном собрании в городском доме культуры в рамках концертной программы был показан документальный фильм о Г.К. Жукове «Солдат своего Отечества». Состоялась церемония награждения юбилейной медалью, посвященной 120-летию Георгия Жукова, ряда жителей Жуковского района, представителей общественных организаций из регионов России, внесших существенный вклад в сохранение памяти о великом полководце.

Праздничные мероприятия на родине маршала Победы продлятся до 4 декабря — запланированы турниры по плаванию, мини-футболу, открытые районные сельские спортивные игры, а также турнир по хоккею. Все они также посвящены 120-ой годовщине со дня рождения Г.К.Жукова.