Москва, 2 декабря, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Минстроем России разработан законопроект, предусматривающий ужесточение системы мониторинга исполнения планов доведения воды до надлежащего качества. Законопроект согласован Роспотребнадзором, сообщили в Минстрое.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Законопроект разработан после проведенного ведомством мониторинга качества питьевой воды, разработки и исполнения планов доведения воды до установленных требований, в ходе которого было выявлено, что контроль за этой частью работы в субъектах практически не ведётся.

Регионы будут наделены полномочиями по организации мониторинга на территории субъекта наличия и исполнения у организаций водно-канализационного хозяйства планов доведения воды до надлежащего качества, а министерство будет утверждать порядок проведения такого мониторинга.

Кроме того, предлагается установить административную ответственность для должностных лиц и организаций за нарушение санитарных требований к качеству воды.

Штрафы за такие нарушения для граждан составят от 1000 до 1500 рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс., для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс., а также приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор выступил с инициативой снизить температуру горячей воды в квартирах с 60 до 50 градусов. «Единая Россия», в свою очередь, подняла вопрос о недопустимости такого шага. Депутаты Госдумы от фракции партии обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением сохранить норматив горячей воды на прежнем уровне.