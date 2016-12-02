Ярославль, 2 декабря, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Мэрия города Москвы предоставит Ярославской области межбюджетный трансферт в 600 млн рублей. Это следует из документа, размещенного на официальном портале «Вестник Мэра и Правительства Москвы», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Церковь Ильи Пророка в Ярославле

Постановление Правительства Москвы от 9 ноября 2016 года гласит: «Предоставить в 2016 году межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы бюджету Ярославской области в целях проведения работ по ремонту и реставрации Церкви Ильи Пророка, зданий, расположенных на Советской площади города Ярославля, и работ по благоустройству прилегающей к ним территории в размере 600 000,0 тыс. рублей, выделив Департаменту капитального ремонта города Москвы указанный размер средств из резервного фонда, предусмотренного на 2016 год в бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 ноября в Ярославль приезжал мэр Москвы Сергей Собянин, обещавший сотрудничество двух регионов по целому ряду направлений. Советская площадь в Ярославле — «сердце города», там находятся здания Правительства Ярославской области, Ярославской областной думы и церковь Ильи Пророка 17 века, являющаяся визуальной доминантой исторического центра.

Предоставление межбюджетного трансферта из другого региона Ярославской области — беспрецедентный случай для последних лет.