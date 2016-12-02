Екатеринбург, 2 декабря, 2016, 09:57 — ИА Регнум. В Екатеринбурге первая попытка общественного обсуждения проекта нового храма в честь святой великомученицы Екатерины в акватории городского пруда на насыпном острове закончилась скандалом. Диалога между авторами идеи, властями, представителями церкви и той частью городского сообщества, которая выступает против строительства храма на пруду, фактически не получилось. А автор проекта Михаил Голобородский и вовсе пришёл на слушания в сопровождении нескольких десятков крепких молодых людей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Слушания были организованы активистами молодежной секции Союза архитекторов России. Изначально они были запланированы на 22 ноября, но тогда не удалось пригласить авторов проекта и мероприятие решили перенести. На этот раз помимо автора проекта на слушания пришёл представитель власти, глава городской думы Евгений Ройзман, и представитель Екатеринбургской епархии епископ Среднеуральский Евгений Кульберг.

Мероприятие началось с казуса. Зал на несколько десятков человек в Доме писателя не смог вместить всех желающих принять участие в обсуждении. К тому же практически все места заняли крепкие молодые люди, сопровождавшие автора проекта. Остальным участникам слушаний, а это ещё порядка 50 человек, среди которых такие известные архитекторы как Сергей Санок и Эдуард Кубенский, места не хватило. В итоге было решено провести мероприятие в холле.

Глава Союза архитекторов Сергей Алейников сразу открестился от мероприятия, заявив, что с союзом оно не было согласовано. Архитектор Михаил Вяткин и вовсе заявил, что мероприятие направлено на «раскол» Союза архитекторов. «Проблему надо обсуждать более цивилизованно, но не в таком духе. Это, может быть какое угодно собрание, но не Союза архитекторов», — заявил он. На что из зала последовали вопросы участников мероприятия: «А вы устроили это общегородское собрание? Вы провели своё за закрытыми дверями, где нам высказываться?».

Автор проекта Михаил Голобородский пояснил собравшимся, почему именно акватория городского пруда была выбрана авторами идеи. По его словам, другие предложенные места были вообще не пригодны для строительства. Однако когда ему стали возражать, говоривший спокойным тоном рассказчик перешёл на повышенные тона. «Кто-то писал мне: «Вы загадите своим храмом место». Так оно загажено сейчас! Засрали пруд вы, сами граждане! И делаете это регулярно!», — заявил Михаил Голобородский. А когда ему возразили, что по канонам православный храм воздвигается на возвышенности, он парировал: «Этот канон к Екатеринбургу не относится! Вы говорите чушь!».

Участников мероприятия попытался успокоить архитектор Сергей Санок. Он порадовался, что пришло много молодых организованных мужчин, но заметил, что крепким мужчинам — чтобы доказать, что они мужчины — стоит отойти к стене и уступить место дамам, после чего в зале раздались аплодисменты. По его мнению, храм в Екатеринбурге нужен, но не ценой нарушения правил градостроительства, а потому стоит ещё раз обсудить места, где можно начать строительство. «Вопрос в том, голосуете ли вы за то, чтобы засыпать пруд?», — спросил Сергей Санок.

В поддержку строительства храма выступил Евгений Кульберг. По словам представителя церкви, строительство храма не создаст неудобств жителям, а само культовое сооружение понравится жителям и гостям Екатеринбурга.

Против строительства храма в акватории пруда выступили также архитектор Владимир Каганович и общественница Марина Сахарова.

А вот Евгений Ройзман напомнил присутствующим о значении денег в данном вопросе. «Оба инициатора этого проекта — Андрей Козицын и Игорь Алтушкин — достаточно много сделали для города и могут позволить себе иметь свое мнение», — заявил мэр. После чего начал «аргументировать» свою позицию перечисляя другие достоинства уральских олигархов, которые по его словам финансировали строительство социальных объектов и занимаются благотворительностью. «Эти люди могут иметь свое мнение. Козицын и Алтушкин сами зарабатывают и смотрят, во что эти деньги вкладывать. Они заслуживают, чтобы их выслушали», — заявил Евгений Ройзман. Также он напомнил о столичных притязаниях Екатеринбурга: «По сути, наш храм — это декларация третьей столицы».

Противникам строительства храма в акватории городского пруда постоянно не давали слово крепкие молодые люди, сопровождавшие автора проекта. Они постоянно вставляли свои язвительные замечания на реплики противников и даже предлагали «выйти поговорить», в том числе и женщинам. А потом крепкие молодые люди и вовсе начали громко скандировать «Строить храм! Строить храм! Строить храм!», после чего организаторам мероприятия стало понятно, что их позиция так и не была услышана и участники слушаний покинули аудиторию разочарованными.

Тем не менее, организаторы мероприятия намерены обратиться с письмом против размещения храма на воде. Письмо на имя президента России Владимира Путина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева составил один из организаторов совещания Юрий Глазков.

«Считаю, что первое открытое обсуждение проекта Храма Святой Екатерины состоялось. Пусть не совсем так, как планировалось. Тем не менее, высказались все заинтересованные стороны, представители Церкви, застройщика, автор проекта, архитекторы и общественники, сторонники и противники. Все стороны показали себя с лучшей стороны, и оказались готовыми к конструктивному обсуждению, которое обязательно будет продолжено на многих других площадках, в том числе профессиональным сообществом. Надеюсь, что такой важный для города вопрос, как строительство храма в честь небесной покровительницы города, будет объединять нас, а не разделять. И если мы хотим говорить о проекте «на века», стоит потратить несколько месяцев на его обсуждение. Даже сегодня, при всей напряженности обстановки, мы смогли обозначить какие-то общие точки, синхронизировать позиции — а значит, дальше будет легче», — сообщил Артемий Брусницын, председатель Гражданского комитета «В защиту исторического достоинства», выступавший в качестве модератора сложной дискуссии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, разработка идеи строительства нового храма в акватории городского пруда принадлежит властям области и города, представителям крупного бизнеса Среднего Урала и Екатеринбургской епархии. В октябре текущего года градостроительный совет утвердил проект размещения нового храма в честь святой великомученицы Екатерины на насыпном острове. Однако никаких обсуждений проекта с общественностью власть, бизнес и Церковь не инициировали.

Напомним, что вчера, 1 декабря, во время оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин подчеркнул важность учёта общественного мнения по вопросам градостроительства и благоустройства окружающей среды. «Нужно ценить взыскательную, заинтересованную, деятельную позицию граждан. И еще раз хочу обратиться ко многим из вас, — не прятаться в служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми, идти навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их инициативы. Особенно, когда речь идет о таких вопросах, как благоустройство городов и поселков, сохранение исторического облика и создание современной среды для жизни», — заявил президент.